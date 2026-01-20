Более 75% Киева осталось без света
Более 75% территории Киева осталось без света, сообщило украинское издание «Страна».
Отключения наблюдаются во всех районах столицы.
Утром 20 января украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что после ночной атаки электроэнергии лишились 335 000 домохозяйств Киева. Аварийные отключения продолжаются до сих пор. Без света остаются 173 000 абонентов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты поражены.