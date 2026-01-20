Более 75% Киева осталось без света

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты поражены.