Ряд губернаторов усилили политическое влияние благодаря федеральной активности

Этому способствовали получение новых должностей в совещательных органах
Александр Тихонов

Создание новых комиссий в составе Государственного совета и кадровые изменения в комиссиях действующих усилили политическое влияние ряда глав регионов, следует из XIII рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2025 г., подготовленного генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым и политологом Ростиславом Туровским.

В частности, создание в марте 2025 г. комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников спецоперации и членов их семей способствовало укреплению позиций губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который стал ее руководителем. Наряду с этим была создана подкомиссия Госсовета по сохранению исторической памяти, которую возглавила избранная в 2025 г. новым губернатором Еврейской автономной области Мария Костюк.

«Перемены в Госсовете также помогли усилению политического влияния главы Мордовии Артема Здунова, ставшего главой комиссии «Семья» вместо [экс-губернатора Новгородской области] Андрея Никитина, перешедшего в федеральное правительство [на должность замминистра транспорта]», – говорится в докладе. Никитин 8 июля 2025 г. был назначен главой Минтранса вместо покончившего с собой Романа Старовойта.

Повышение статуса в федеральных структурах, как утерждают эксперты, помогло и губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который в 2025 г. единственным из глав субъектов был включен в состав президиума Морской коллегии России.

Госсовет, Морская коллегия и ряд других структур позволяют губернаторам эффективно позиционироваться в качестве федеральных политиков с макроэкономическими (классические примеры – глава Челябинской области Алексей Текслер или ранее Никитин) или отраслевыми компетенциями, говорит Орлов. «Регулярная профессиональная активность в Госсовете – фактор, непосредственно влияющий на карьерный трек главы региона», – сказал эксперт «Ведомостям».

Прогноз по выборам

В 2026 г. пока что не ожидается сложных губернаторских кампаний, говорит Туровский. По его словам, регионы, где пройдут губернаторские выборы, в основном отличаются невысокой политической конкуренцией, так что бросать перчатку действующему главе там просто не будут. «И это облегчит избрание даже тех, кто не показал высоких управленческих результатов. А в случае Ульяновской области, где глава [Алексей Русских] относится к КПРФ, в его пользу вновь сработает отсутствие кандидата со стороны «Единой России», – сказал Туровский «Ведомостям». Он считает, что наименее очевидным пока является сценарий выборов в Тверской области, где недавно назначенный врио губернатора Виталий Королев пока что не проявил себя в публичной сфере, а конкуренция со стороны КПРФ может быть серьезной, как и при его предшественнике. «И скорее можно ожидать интриг в отношении глав республик Северного Кавказа, где выборы будут непрямыми: там вероятность замен может быть выше, чем у глав, которые избираются на прямых выборах», – заключил Туровский.

Еще одним управленческим трендом 2025 г. эксперты назвали множество кадровых перестановок, затрагивающих уровень заместителей губернаторов, вице-премьеров и министров региональных правительств. Особо в докладе отмечены Вологодская и Самарская области, где смена губернаторов произошла до 2025 г., а также Свердловская область (здесь глава региона сменился в 2025 г.) и новые регионы.

Жесткий и при этом специфический политический стиль губернаторов ряда регионов (прежде всего Вологодской и Самарской областей Георгия Филимонова и Вячеслава Федорищева) приводит к высокой оперативности принятия ими кадровых и иных решений, отметил Орлов. По его мнению, иногда эта оперативность избыточна.

Одна из задач губернатора – быть эффективным лоббистом своей территории и, безусловно, участие в федеральных институциях дает дополнительные возможности для этой работы, отмечает президент ФоРГО Константин Костин. «Кроме того, работа в комиссиях [Госсовета] позволяет проявить свои профессиональные и деловые качества перед руководством, что может положительно сказаться на карьерных перспективах. Но только в том случае, если деятельность на непосредственном месте работы оценивается положительно», – сказал он «Ведомостям».

