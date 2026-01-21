Ряд губернаторов усилили политическое влияние благодаря федеральной активности

Прогноз по выборам

В 2026 г. пока что не ожидается сложных губернаторских кампаний, говорит Туровский. По его словам, регионы, где пройдут губернаторские выборы, в основном отличаются невысокой политической конкуренцией, так что бросать перчатку действующему главе там просто не будут. «И это облегчит избрание даже тех, кто не показал высоких управленческих результатов. А в случае Ульяновской области, где глава [Алексей Русских] относится к КПРФ, в его пользу вновь сработает отсутствие кандидата со стороны «Единой России», – сказал Туровский «Ведомостям». Он считает, что наименее очевидным пока является сценарий выборов в Тверской области, где недавно назначенный врио губернатора Виталий Королев пока что не проявил себя в публичной сфере, а конкуренция со стороны КПРФ может быть серьезной, как и при его предшественнике. «И скорее можно ожидать интриг в отношении глав республик Северного Кавказа, где выборы будут непрямыми: там вероятность замен может быть выше, чем у глав, которые избираются на прямых выборах», – заключил Туровский.