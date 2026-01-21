Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над российскими регионами 75 украинских беспилотников. Атаки были отражены с 23:00 мск 20 января до 7:00 мск 21 января, сообщает Минобороны России.

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Краснодарского края – 45 единиц. Еще девять беспилотников были ликвидированы в Орловской области, семь – над Черным морем. По три БПЛА российские военные сбили в Ростовской области и Крыму, по два – в Астраханской, Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Воронежской области и над Азовским морем.

Вечером 20 января и ночью 21 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Геленджика, Сочи, Саратова («Гагарин»). Мера уже отменена.

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщал, что в результате прилета украинского беспилотника по многоэтажке в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района пострадали 11 человек. Госпитализированы девять, в том числе двое детей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь