Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над российскими регионами 75 украинских беспилотников. Атаки были отражены с 23:00 мск 20 января до 7:00 мск 21 января, сообщает Минобороны России.
Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Краснодарского края – 45 единиц. Еще девять беспилотников были ликвидированы в Орловской области, семь – над Черным морем. По три БПЛА российские военные сбили в Ростовской области и Крыму, по два – в Астраханской, Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Воронежской области и над Азовским морем.
Вечером 20 января и ночью 21 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Геленджика, Сочи, Саратова («Гагарин»). Мера уже отменена.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщал, что в результате прилета украинского беспилотника по многоэтажке в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района пострадали 11 человек. Госпитализированы девять, в том числе двое детей.