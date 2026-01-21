Газета
Главная / Политика /

Европарламент решил отложить ратификацию торгового соглашения с США

Это последовало за угрозой Трампа ввести пошлины в отношении Гренландии
Ведомости

Законодатели Евросоюза (ЕС) условились отложить ратификацию ключевого торгового соглашения с США. Это последовало за угрозой президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении Гренландии, пишет MSN со ссылкой на основные политические группы.

Отмечается, что предупреждение Европарламента прозвучало в момент, когда ЕС решает, «насколько жестким будет ответный удар, если Трамп продолжит действовать против давних союзников Вашингтона».

В скором времени парламент намерен провести голосование по вопросу отмены пошлин на промышленные товары из США в рамках соглашения. По данным издания, задержка не отменяет сделку, заключенную с Трампом в июле 2025 г. после нескольких месяцев споров, в ходе которых Вашингтон установил 15%-ные пошлины на товары из ЕС.

17 января глава Белого дома анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Этот шаг последовал за критикой его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.

