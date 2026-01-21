Европарламент решил отложить ратификацию торгового соглашения с США

В скором времени парламент намерен провести голосование по вопросу отмены пошлин на промышленные товары из США в рамках соглашения. По данным издания, задержка не отменяет сделку, заключенную с Трампом в июле 2025 г. после нескольких месяцев споров, в ходе которых Вашингтон установил 15%-ные пошлины на товары из ЕС.