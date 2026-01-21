Газета
Главная / Политика /

Кремль не раскрыл подробностей встречи Дмитриева с делегацией США в Давосе

Ведомости

Встреча спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американской стороной на полях Всемирного экономического форума в Давосе была непубличной, ее подробности не раскрываются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, нет, я не мог бы [озвучить подробности переговоров]. <…> Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме, решаются в закрытом и обсуждаются в закрытом режиме», – подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры Дмитриева со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником американского президента Джаредом Кушнером состоялись 20 января и продолжались более двух часов. Песков ранее говорил, что центральными темами для обсуждения станут торгово-экономические и инвестиционные вопросы. Дмитриев также должен был передать представителям Вашингтона информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине.

Уиткофф дал переговорам с Дмитриевым позитивную оценку.

