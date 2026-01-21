Вандал поджег статую Криштиану Роналду в Португалии

Статуя Роналду высотой около 2,4 м была установлена в 2014 г. на площади Праса-ду-Мар. В 2016 г. ее пришлось переместить в другое место, после того как группа фанатов другого футболиста Лионеля Мессии написала на скульптуре его имя.