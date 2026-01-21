Газета
Вандал поджег статую Криштиану Роналду в Португалии

Ведомости

Мужчина поджег статую футболиста Криштиану Роналду возле музея CR7 в Фуншале на португальском острове Мадейра, сообщил Goal.

По данным полиции, вандал, снимая себя на смартфон, облил бронзовую статую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Когда огонь разгорелся, он исполнил непристойный танец под рэп-музыку. Мужчина опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), подписав его «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану».

Полиция установила личность нарушителя порядка, однако найти его пока не удалось. Представитель органов сообщил, что мужчина известен на острове из-за подобных инцидентов в прошлом. Остается неясным, получил ли памятник необратимые повреждения. Представитель музея отказался от комментариев.

Статуя Роналду высотой около 2,4 м была установлена в 2014 г. на площади Праса-ду-Мар. В 2016 г. ее пришлось переместить в другое место, после того как группа фанатов другого футболиста Лионеля Мессии написала на скульптуре его имя.

