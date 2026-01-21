Газета
Политика

Бывший вице-президент Сирии умер в возрасте 88 лет

Ведомости

Дядя бывшего президента Сирии Башара Асада, занимавший а 1984-1988 гг. пост вице-президента страны, Рифат Асад умер на 89-м году жизни, передает Syria TV.

Телеканал не привел в публикации подробности об обстоятельствах смерти политика.

Асад был младшим братом экс-главы государства Хафеза Асада, который был в Сирии президентом с 1971 по 2000 г. В 1984 г. он переехал за границу после неудавшейся попытки переворота, при этом номинально оставаясь на государственном посту. В 2021 г. Башар Асад разрешил дяде вернуться в страну, если тот не будет заниматься политикой.

В отношении Рифата Асада подавали иски в суды Испании, Франции и Швейцарии, его обвиняли в коррупции и военных преступлениях. При этом все судебные дела были прекращены по состоянию здоровья подсудимого.

