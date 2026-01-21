Газета
Путин обсудил ситуацию со снегопадами в регионах РФ с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выслушал доклад губернатора Камчатского края Владимира Солодова по ситуации со снегопадом в регионе. На встрече также выступил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Путин поручил главе Минстроя Иреку Файзуллину оперативно проработать предложения Солодова по уборке снега. Глава государства отметил, что необходимо принять решение как можно быстрее и «не затягивать».

По словам Солодова, прошедшие в регионе циклоны были самыми сильными за 50 лет. Сейчас ситуация нормализуется, отметил он. Губернатор добавил, что повторение ситуации вероятно, следующий сильный снегопад ожидается на следующей неделе.

21 января МЧС России отправило самолетом Ил-76 снегоуборочную технику в пострадавший от обильного снегопада Камчатский край. Решение о такой мере поддержки приняло правительство России. Кабмин планировал доставить в регион семь единиц техники, которая поможет ликвидировать последствия снегопада.

Режис чрезвычайной ситуации действует в Петропавловске-Камчатском с 16 января. Он введен из-за сложной обстановки после серии мощных снежных циклонов.

