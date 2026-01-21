Путин поручил Минэнерго восстановить объекты энергетики в регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики Сергею Цивилеву проанализировать, что еще нужно сделать для восстановления объектов энергетики в регионах. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством.
«Нужно обязательно с регионами, ну и с другими ведомствами, посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме», – добавил Путин.
Он упомянул, что в приоритете приграничные регионы, Сибирь и Дальний Восток. Президент подчеркнул, что федеральные и местные власти должны быть готовы к возвращению сильных морозов и снегопадов.
Путин проводит первое в 2026 г. совещание с правительством РФ. На повестке дня – вопросы граждан, заданные во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», проведенной в конце декабря 2025 г.