Главная / Политика /

Путин поручил Минэнерго восстановить объекты энергетики в регионах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики Сергею Цивилеву проанализировать, что еще нужно сделать для восстановления объектов энергетики в регионах. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством.

«Нужно обязательно с регионами, ну и с другими ведомствами, посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме», – добавил Путин.

Он упомянул, что в приоритете приграничные регионы, Сибирь и Дальний Восток. Президент подчеркнул, что федеральные и местные власти должны быть готовы к возвращению сильных морозов и снегопадов.

Накануне в Коми из-за аварии без электроснабжения остались 52 населенных пункта, сообщало региональное МЧС. 20 января прокуратура Приморского края сообщала, что из-за аварии без электроснабжения остались порядка 5000 жителей. 

Путин проводит первое в 2026 г. совещание с правительством РФ. На повестке дня – вопросы граждан, заданные во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», проведенной в конце декабря 2025 г.

