Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на Олимпийских играх
Латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления российских и белорусских спортсменов на зимних Олимпийских играх, заявил директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис. Его цитирует Inbox.
По его словам, изначально рассматривалась идея вообще не показывать соревнования по санному спорту, где участвуют россияне и белорусы. Однако такое решение навредило бы латвийским саночникам.
Кроме того, латвийский НОК разработал принципы взаимодействия с российскими и белорусскими спортсменами. Правила предписывают держать с ними максимальную дистанцию.
Зимние Олимпийские игры 2026 г. пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. В санном спорте на приглашения от МОК вправе надеяться Павел Репилов и Дарья Олесик. В январе Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы в немецком Оберхофе, а Репилов – 18-е. Этого оказалось достаточно для завоевания олимпийских путевок.