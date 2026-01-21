Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на Олимпийских играх

Зимние Олимпийские игры 2026 г. пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. В санном спорте на приглашения от МОК вправе надеяться Павел Репилов и Дарья Олесик. В январе Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы в немецком Оберхофе, а Репилов – 18-е. Этого оказалось достаточно для завоевания олимпийских путевок.