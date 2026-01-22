Украинская делегация встретилась с инвесторами из BlackRock в Давосе

Кроме того, украинская делегация встретилась с американской стороной – со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером. Умеров сообщил, что основными темами переговоров были экономическое развитие, восстановление и гарантии безопасности.