Украинская делегация встретилась с инвесторами из BlackRock в Давосе

Украинская делегация встретилась с представителями крупнейшей инвестиционной компании BlackRock в Давосе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, компания участвует в планах восстановления и экономического возрождения республики.

Кроме того, украинская делегация встретилась с американской стороной – со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером. Умеров сообщил, что основными темами переговоров были экономическое развитие, восстановление и гарантии безопасности.

20 января в Давосе встретились спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер. Спецпосланник американского лидера охарактеризовал переговоры как позитивные.

С 19 по 23 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум. Мероприятие посетит рекордное количество ведущих лидеров – 400 человек, включая глав стран G7. Конференция состоится под девизом «Дух диалога».

