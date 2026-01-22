Газета
Главная / Политика /

Путин проведет совещание по вопросам электронной промышленности в России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам электронной промышленности в нашей стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля назвал совещание важным.

«Здесь мы по-прежнему во многом отстаем от конкурентоспособного мирового уровня – поэтому тема, которая требует энергичной работы по линии самых разных ведомств», – сказал он.

По словам Пескова, ожидаются выступления министра промышленности и торговли Антона Алиханова, президента Российской академии наук Геннадия Красникова, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, министра науки высшего образования Валерия Фалькова, мэра Москвы Сергея Собянина, а также министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Из открытого на этом совещании будет вступительное слово Путина.

В течение дня у российского лидера также предусмотрен ряд непубличных рабочих встреч.

