Путин проведет совещание по вопросам электронной промышленности в России

По словам Пескова, ожидаются выступления министра промышленности и торговли Антона Алиханова, президента Российской академии наук Геннадия Красникова, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, министра науки высшего образования Валерия Фалькова, мэра Москвы Сергея Собянина, а также министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Из открытого на этом совещании будет вступительное слово Путина.