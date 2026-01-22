Газета
Главная / Политика /

Послом Белоруссии в России стал Юрий Селиверстов

Ведомости

Юрия Селиверстова назначили послом Белоруссии в России, передает «БелТА». До этого времени он был главой белорусского минфина.

Кроме того, Селиверстов будет занимать должности заместителя премьера и представителя республики в интеграционных структурах.

«Мы часто говорим, что посольство в России – это не просто посольство. Это второе правительство. Потому что это основной наш рынок, где мы продаем свою продукцию», – сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко после назначения.

Вместо Селиверстова на пост министра финансов Белоруссии президент назначил Владислава Татариновича, который был зампредседателя совета республики нацсобрания Белоруссии.

Селиверстов родился в Минске в 1978 г. Он получил образование в Белорусском государственном экономическом университете, а также в Академии управления при президенте страны. Посол занимал должность министра финансов с 4 июня 2020 г.

