Послом Белоруссии в России стал Юрий Селиверстов
Юрия Селиверстова назначили послом Белоруссии в России, передает «БелТА». До этого времени он был главой белорусского минфина.
Кроме того, Селиверстов будет занимать должности заместителя премьера и представителя республики в интеграционных структурах.
«Мы часто говорим, что посольство в России – это не просто посольство. Это второе правительство. Потому что это основной наш рынок, где мы продаем свою продукцию», – сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко после назначения.
Вместо Селиверстова на пост министра финансов Белоруссии президент назначил Владислава Татариновича, который был зампредседателя совета республики нацсобрания Белоруссии.
Селиверстов родился в Минске в 1978 г. Он получил образование в Белорусском государственном экономическом университете, а также в Академии управления при президенте страны. Посол занимал должность министра финансов с 4 июня 2020 г.