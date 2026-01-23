Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Абу-Даби пройдет первое заседание РФ, США и Украины по вопросам безопасности

Ведомости

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби 23 января. Об этом сообщил помощник президент РФ Юрий Ушаков.

«Наряду с этим там же, в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия – США, [спецпредставитель президента РФ] Кирилл Дмитриев и [спецпосланник США] Стив Уиткофф», – рассказал Ушаков.

По словам помощника российского лидера, переговорная группа РФ по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Делегация получила от президента Владимира Путина конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшихся переговоров с американской стороной, уточнил Ушаков.

22 января в Москве состоялись переговоры Путина с делегацией из США, в которую вошли Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. По словам Ушакова, встреча, которая продолжалась около четырех часов, была конструктивной и носила откровенный, доверительный характер. Основной темой обсуждения стало урегулирование на Украине. Со стороны России во встрече участвовали Ушаков и Дмитриев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её