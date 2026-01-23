В Абу-Даби пройдет первое заседание РФ, США и Украины по вопросам безопасности
Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби 23 января. Об этом сообщил помощник президент РФ Юрий Ушаков.
«Наряду с этим там же, в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия – США, [спецпредставитель президента РФ] Кирилл Дмитриев и [спецпосланник США] Стив Уиткофф», – рассказал Ушаков.
По словам помощника российского лидера, переговорная группа РФ по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Делегация получила от президента Владимира Путина конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшихся переговоров с американской стороной, уточнил Ушаков.
22 января в Москве состоялись переговоры Путина с делегацией из США, в которую вошли Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. По словам Ушакова, встреча, которая продолжалась около четырех часов, была конструктивной и носила откровенный, доверительный характер. Основной темой обсуждения стало урегулирование на Украине. Со стороны России во встрече участвовали Ушаков и Дмитриев.