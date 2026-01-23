В Абу-Даби пройдет первое заседание РФ, США и Украины по вопросам безопасности

По словам помощника российского лидера, переговорная группа РФ по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Делегация получила от президента Владимира Путина конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшихся переговоров с американской стороной, уточнил Ушаков.