За ночь силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены над одним из районов региона. Предварительно, обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля в одном частном доме, пожар оперативно ликвидировали. Семья из трех человек временно переехала к родственникам, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.