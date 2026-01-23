Газета
За ночь силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 22 января до 7:00 мск 23 января, сообщает Минобороны.

Семь БПЛА было ликвидировано в Белгородской области, два – в Воронежской. По одному беспилотнику силы ПВО сбили в Брянской, Пензенской и Астраханской областях.

Ночью Росавиация ограничила работу аэропорта Пензы. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены над одним из районов региона. Предварительно, обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля в одном частном доме, пожар оперативно ликвидировали. Семья из трех человек временно переехала к родственникам, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

