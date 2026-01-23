Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Маск возвращается в политику США

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск возвращается на политическую арену США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Маск уже пожертвовал $10 млн кандидату от республиканцев в cенат в этом году, а его отношения с президентом США Дональдом Трампом «потеплели».

Отмечается также, что в последние недели политическая команда Маска встречалась с потенциальными поставщиками услуг в преддверии возможной работы в период промежуточных выборов. По словам источников WSJ, особое внимание было уделено экспертам в области цифровых технологий и текстовых сообщений.

Издание при этом отмечает, что намерения Маска еще не окончательно определены, как и масштабы работы. По словам собеседников, Маск еще обдумывает возможность пожертвований через America PAC – организацию, которую он и другие создали для поддержки президентской кампании Трампа в 2024 г., – или через другие комитеты политических действий и конкретные избирательные кампании.

Маск был руководителем департамента эффективности правительства (DOGE) США, созданного после вступления в должность Трампа в январе 2025 г. Сотрудники госструктуры занимались оптимизацией работы федеральных органов, в том числе давали рекомендации по сокращениям работников. Госслужащие жаловались, что DOGE превышает полномочия и получает доступ к конфиденциальной информации.

После громкого конфликта с Трампом Маск раскритиковал президента США и республиканцев за налогово-бюджетный пакет. В июле 2025 г. миллиардер пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Через несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь