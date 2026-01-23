WSJ: Маск возвращается в политику США

Издание при этом отмечает, что намерения Маска еще не окончательно определены, как и масштабы работы. По словам собеседников, Маск еще обдумывает возможность пожертвований через America PAC – организацию, которую он и другие создали для поддержки президентской кампании Трампа в 2024 г., – или через другие комитеты политических действий и конкретные избирательные кампании.