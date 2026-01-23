Путин не исключил наступления глобального похолодания вместо потепления
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном городе Долгопрудный допустил, что в мире может произойти глобальное похолодание вместо ожидаемого потепления. Он подчеркнул, что Россия все равно продолжит осваивать Арктику.
«Россия всегда была лидером в исследовании Арктики, строя такие ледоколы, которых в мире нет», – сказал он. По словам главы государства, освоение Северного морского пути важно и для Москвы, и для международной торговли.
Президент также выразил уверенность в завершении строительства атомного ледокола «Лидер» к 2030 г.
Российский лидер планировал ознакомиться с вузом, провести беседу со студентами. Он также должен осмотреть лаборатории университета. Кроме того, Путин пообщается с выпускниками этого высшего учебного заведения за разные годы.