Путин не исключил наступления глобального похолодания вместо потепления

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном городе Долгопрудный допустил, что в мире может произойти глобальное похолодание вместо ожидаемого потепления. Он подчеркнул, что Россия все равно продолжит осваивать Арктику.

«Россия всегда была лидером в исследовании Арктики, строя такие ледоколы, которых в мире нет», – сказал он. По словам главы государства, освоение Северного морского пути важно и для Москвы, и для международной торговли.

Президент также выразил уверенность в завершении строительства атомного ледокола «Лидер» к 2030 г.

Российский лидер планировал ознакомиться с вузом, провести беседу со студентами. Он также должен осмотреть лаборатории университета. Кроме того, Путин пообщается с выпускниками этого высшего учебного заведения за разные годы.

