Главная / Политика /

Путин принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине.

Церемония проходила в режиме видеоконференции из Московского физико-технического института (МФТИ).

При участии Путина открыт новый кампус Уральского федерального университета (УрФУ), общежития интеллектуального пространства будущего «Кампус Кантиана» на базе кампуса Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта и студенческий городок в рамках строительства кампуса «Кампус СахалинTech» в Сахалинском государственном университете (СахГУ).

Президент РФ посетил МФТИ в преддверии Дня российского студенчества. Путин встретился со студентами и аспирантами института и поздравил их с наступающим праздником. После встречи глава государства осмотрел учебно-лабораторный корпус «Физтех. Арктика».

