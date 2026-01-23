МИД предложил расширить наказание за несообщение о втором гражданстве

МИД предложил расширить наказание за несообщение о втором гражданствеМеру предлагают распространить в том числе на граждан, постоянно проживающих за рубежом
МИД России предложил распространить наказание за несообщение о втором гражданстве на всех россиян, включая проживающих за рубежом. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект вводит определение понятия «гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации» – это лицо, имеющее второе гражданство либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за рубежом.
Согласно пояснительной записке, сейчас консульский учет носит уведомительный характер и не предусматривает обязательной идентификации граждан. По данным МИДа, на начало 2025 г. на консульском учете состояли более 2,2 млн человек, но эта статистика, по утверждению ведомства, не считается достоверной и не отражает реальное число россиян, постоянно проживающих за границей.
«[Это] затрудняет планирование и реализацию, в числе прочего, эвакуационных мероприятий из иностранных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, проведение выборов и референдумов, а также прогнозирование нагрузки на загранучреждения по всему спектру совершаемых действий», – говорится в проекте.
По действующим правилам, все граждане РФ, получившие гражданство или вид на жительство (ВНЖ) другой страны, должны уведомлять об этом МВД в течение 60 дней с момента получения документа или с момента въезда в РФ, если проживали за границей. Граждане обязаны уведомлять о наличии иностранного гражданства или ВНЖ независимо от места их проживания. За неисполнение этой обязанности размер штрафа предлагается установить до 200 000 руб. или в размере заработной платы, или обязательные работы до 400 часов.
Правило вступит в силу с января 2028 г. в случае принятия.