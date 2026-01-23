МИД предложил расширить наказание за несообщение о втором гражданстве

По действующим правилам, все граждане РФ, получившие гражданство или вид на жительство (ВНЖ) другой страны, должны уведомлять об этом МВД в течение 60 дней с момента получения документа или с момента въезда в РФ, если проживали за границей. Граждане обязаны уведомлять о наличии иностранного гражданства или ВНЖ независимо от места их проживания. За неисполнение этой обязанности размер штрафа предлагается установить до 200 000 руб. или в размере заработной платы, или обязательные работы до 400 часов.