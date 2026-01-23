Путин поздравил студентов МФТИ с их праздником
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном поздравил всех обучающихся в вузах, а также профессоров и преподавателей с приближающимся Днем студента.
«Всего доброго и спасибо вам за ту работу, результаты, которые мы сейчас с вами наблюдаем и которыми безусловно должны гордиться и регионы, и те наши коллеги в федеральном центре, которые реализуют эту программу. Спасибо большое», – сказал глава государства.
23 декабря в преддверии студенческого праздника Путин посетил МФТИ. Находясь в вузе, глава государства по видеоконференции принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов Уральского федерального университета (УрФУ), общежития интеллектуального пространства будущего «Кампус Кантиана» на базе кампуса Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта и студенческий городок в рамках строительства кампуса «Кампус СахалинTech» в Сахалинском государственном университете (СахГУ).
Президент также пообщался со студентами и аспирантами МФТИ. После встречи Путин осмотрел учебно-лабораторный корпус «Физтех. Арктика».