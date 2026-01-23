Захарова приготовила китайские блины на приеме в посольстве КНР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в кулинарном мастер-классе в посольстве Китая в Москве и приготовила традиционные китайские блины с овощами и курицей.
Блюдо дипломат готовила вместе с шеф-поваром китайского посольства. За процессом наблюдал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. «Первый блин – не комом», – прокомментировал он после завершения приготовления (цитата по ТАСС).
Приготовленное Захаровой блюдо досталось одному из гостей приема.
23 января Ханьхуэй заявлял, что западные СМИ стремятся очернить Россию и КНР, чтобы подорвать их двусторонние отношения. Он также отмечал, что в условиях информационной борьбы китайские и российские медиа продолжают сотрудничество, опираясь на факты и стремясь показывать миру «подлинный, многогранный и всесторонний образ Китая и РФ».