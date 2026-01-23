Захарова приготовила китайские блины на приеме в посольстве КНР

23 января Ханьхуэй заявлял, что западные СМИ стремятся очернить Россию и КНР, чтобы подорвать их двусторонние отношения. Он также отмечал, что в условиях информационной борьбы китайские и российские медиа продолжают сотрудничество, опираясь на факты и стремясь показывать миру «подлинный, многогранный и всесторонний образ Китая и РФ».