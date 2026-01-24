Газета
Главная / Политика /

ПВО сбила 75 беспилотников над приграничными и южными регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами приграничья и юга России, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов (46) сбили над Ростовской областью, еще 22 – над Белгородской, три над Крымом, два – над Курской областью. По одному БПЛА уничтожили над Воронежской и Брянской областями.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотники атаковали Каменск-Шахтинск, Донецк и Каменский, Матвеево-Курганский, Чертковский районы. Данные о возможных пострадавших и разрушениях уточняются, добавил Слюсарь. Беспилотная опасность в регионе еще сохраняется. В Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА.

