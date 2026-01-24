США ударили еще по одному судну в Тихом океане
Американские военные нанесли удар по лодке, предположительно перевозившей наркотики, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Южного командования США.
В результате атаки погибли два человека, один выжил.
Удар нанесла объединенная оперативная группа «Южное копье» по указанию министра обороны Пита Хегсета. По данным американских военных, лодка эксплуатируется террористической организацией.
Береговая охрана ведет поиски выжившего.
В ходе операции «Южное копье», которая, по заявлению администрации президента Дональда Трампа, направлена на пресечение незаконного оборота наркотиков, в результате ударов по судам уже погибли 117 человек. Последний раз военные нанесли удар по двум катерам 31 декабря, в результате чего погибли пятеро человек.