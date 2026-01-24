США ударили еще по одному судну в Тихом океане

В ходе операции «Южное копье», которая, по заявлению администрации президента Дональда Трампа, направлена на пресечение незаконного оборота наркотиков, в результате ударов по судам уже погибли 117 человек. Последний раз военные нанесли удар по двум катерам 31 декабря, в результате чего погибли пятеро человек.