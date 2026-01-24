МИД России назвал основные параметры мирного плана

МИД России назвал основные параметры мирного планаУкраина должна вернуться к безъядерному, внеблоковому статусу
Для решения конфликта на Украине необходимо искоренить первопричины кризиса, созданного при участии Запада, и устранить порожденные им угрозы безопасности. Об этом заявил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Полищук добавил, что Украина должна вернуться к внеблоковому, безъядерному, нейтральному статусу, обеспечить права русскоязычного населения и отказаться от неонацистской идеологии.
23 января в Абу-Даби прошла трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона, где обсуждались параметры прекращения российско-украинского конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что делегация получила от президента Владимира Путина «конкретные инструкции» с учетом состоявшихся накануне переговоров с американской стороной.
Переговоры России, Украины и США в ОАЭ продолжатся 24 января.