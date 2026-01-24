МИД России назвал основные параметры мирного плана

23 января в Абу-Даби прошла трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона, где обсуждались параметры прекращения российско-украинского конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что делегация получила от президента Владимира Путина «конкретные инструкции» с учетом состоявшихся накануне переговоров с американской стороной.