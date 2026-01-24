Второй день встречи России, Украины и США в ОАЭ пройдет в закрытом режиме

Второй день встречи России, Украины и США в ОАЭ пройдет в закрытом режимеНакануне стороны обсудили буферные зоны и их контроль
Второй день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби вновь пройдет в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что пресса не предусматривается, с этим согласны участники всех сторон. 24 января несколько встреч в разных форматах проходит в одном из дворцов Абу-Даби.
23 января в ОАЭ состоялась трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона в закрытом режиме. На переговорах обсуждались параметры прекращения российско-украинского конфликта. Сообщалось, что стороны затрагивали вопрос буферных зон и механизмы их контроля.
В состав переговорной группы России вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Украину на встрече представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. США представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.