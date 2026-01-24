Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Второй день переговоров России, Украины и США начался в Абу-Даби

Стороны проводят встречи в разных форматах
Ведомости

Второй день переговоров России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта стартовал в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что стороны проводят встречи в разных форматах. Сообщалось, что они проходят в закрытом режиме, пресса не предусматривается.

23 января в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона в закрытом режиме. На встрече стороны обсуждали параметры прекращения конфликта на Украине, вопрос буферных зон и механизмы их контроля.

В состав российской переговорной группы входят представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. От США во встрече участвуют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте