Второй день переговоров России, Украины и США начался в Абу-Даби

Второй день переговоров России, Украины и США начался в Абу-ДабиСтороны проводят встречи в разных форматах
Второй день переговоров России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта стартовал в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что стороны проводят встречи в разных форматах. Сообщалось, что они проходят в закрытом режиме, пресса не предусматривается.
23 января в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона в закрытом режиме. На встрече стороны обсуждали параметры прекращения конфликта на Украине, вопрос буферных зон и механизмы их контроля.
В состав российской переговорной группы входят представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. От США во встрече участвуют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.