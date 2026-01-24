В КНР начали расследование против авторитетного заместителя Си по военной линии
Власти Китая объявили о начале расследования против заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в КНР) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба (занимается планированием и управлением войсками) ЦВС Лю Чжэньли. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Отмечается, что Чжан, который входит в состав Политбюро ЦК КПК, и Лю «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона» (формулировки, характерные для коррупционных подозрений). Разрешение завести дело на них было получено от ЦК КПК. При этом об их отстранении пока речи не идет.
75-летний Чжан Юся с 2017 г. занимал пост одного из двух заместителей председателя ЦВС (руководит председатель КНР Си Цзиньпин) и считается одним из самых авторитетных китайских военных. Более того, он имел репутацию военачальника, пользующегося особым личным расположением Си, так как их отцы вместе служили в 1940-х гг. Об этом свидетельствовало и переназначение на должность в 2023 г., несмотря на преодоление негласного предельного возраста на госслужбе в КНР в 68 лет. Ранее в своей карьере Чжан возглавлял управление по развитию вооружений ЦВС, а также руководил китайской программой пилотируемых космических полетов. Генерал-полковник Лю Чжэньли занимает своей пост с 2023 г.
В октябре 2025 г. в отставку из-за нарушения «дисциплины» был отправлен второй назначенный в 2023 г. заместитель Си – генерал Хэ Вэйдун. Его тогда сменил генерал-полковник Чжан Шэнминь, который также возглавляет и комиссию ЦВС по проверке дисциплины (ведет антикоррупционные дела).