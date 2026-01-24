В КНР начали расследование против авторитетного заместителя Си по военной линии

75-летний Чжан Юся с 2017 г. занимал пост одного из двух заместителей председателя ЦВС (руководит председатель КНР Си Цзиньпин) и считается одним из самых авторитетных китайских военных. Более того, он имел репутацию военачальника, пользующегося особым личным расположением Си, так как их отцы вместе служили в 1940-х гг. Об этом свидетельствовало и переназначение на должность в 2023 г., несмотря на преодоление негласного предельного возраста на госслужбе в КНР в 68 лет. Ранее в своей карьере Чжан возглавлял управление по развитию вооружений ЦВС, а также руководил китайской программой пилотируемых космических полетов. Генерал-полковник Лю Чжэньли занимает своей пост с 2023 г.