Спецпосланники США Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Нетаньяху в Израиле
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Израиль 24 января, где проведут встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Bloomberg.
Представитель израильского правительства Шош Бедросян подтвердила факт планируемой встречи, но отказалась уточнить ее время или предоставить другие детали.
Посольство США в Израиле также воздержалось от комментариев по этому вопросу.
Уиткофф и Кушнер были в составе делегации США в Абу-Даби, где в закрытом режиме прошли первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона. Официальные украинские лица сообщили журналисту Axios Бараку Равиду, что переговоры в Абу-Даби были позитивными и конструктивными. Трехсторонний диалог по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби может быть продолжен на следующей неделе.