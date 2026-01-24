Спецпосланники США Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Нетаньяху в Израиле

Уиткофф и Кушнер были в составе делегации США в Абу-Даби, где в закрытом режиме прошли первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона. Официальные украинские лица сообщили журналисту Axios Бараку Равиду, что переговоры в Абу-Даби были позитивными и конструктивными. Трехсторонний диалог по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби может быть продолжен на следующей неделе.