Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Спецпосланники США Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Нетаньяху в Израиле

Ведомости

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Израиль 24 января, где проведут встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель израильского правительства Шош Бедросян подтвердила факт планируемой встречи, но отказалась уточнить ее время или предоставить другие детали.

Посольство США в Израиле также воздержалось от комментариев по этому вопросу.

Уиткофф и Кушнер были в составе делегации США в Абу-Даби, где в закрытом режиме прошли первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона. Официальные украинские лица сообщили журналисту Axios Бараку Равиду, что переговоры в Абу-Даби были позитивными и конструктивными. Трехсторонний диалог по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби может быть продолжен на следующей неделе.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь