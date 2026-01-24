Захарова назвала шагом к эскалации конфликта атаку на машину скорой помощи

24 января беспилотник атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы на въезде в Голую Пристань, когда бригада медработников направлялась для эвакуации тяжелобольного пациента. В результате машина скорой была сильно повреждена, о судьбе медиков первоначально ничего не было известно. Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об их гибели.