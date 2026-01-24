Газета
Захарова назвала шагом к эскалации конфликта атаку на машину скорой помощи

Ведомости

Украина сделала шаг к эскалации конфликта с Россией, атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области на фоне переговоров делегаций Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что у машины была вся необходимая медицинская маркировка. По ее мнению, оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту. В результате удара дрона все трое медицинских работников, находившихся в автомобиле, погибли.

«Акцентируем, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом», – подчеркнула Захарова.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших и заверила, что следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы организаторы и исполнители этого преступления понесли суровое наказание. Внешнеполитическое ведомство также требует от международных профильных структур дать объективную оценку произошедшему.

24 января беспилотник атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы на въезде в Голую Пристань, когда бригада медработников направлялась для эвакуации тяжелобольного пациента. В результате машина скорой была сильно повреждена, о судьбе медиков первоначально ничего не было известно. Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об их гибели.

В этот же день дрон квадрокоптерного типа атаковал машину скорой помощи, которая выполняла экстренный вызов в Энергодаре Запорожской области. По итогам удара машина скорой была повреждена, врачи и водитель не пострадали.

