В Миннеаполисе сотрудники погранслужбы США застрелили мужчину

Сотрудники пограничной службы США застрелили мужчину в Миннеаполисе. Он скончался от полученных ранений, сообщили изданию Star Tribune в полиции. Министерство внутренней безопасности США заявило, что мужчина был вооружен пистолетом.

Инцидент произошел утром в южной части города. Власти Миннеаполиса сообщили, что продолжают уточнять обстоятельства случившегося, и призвали жителей сохранять спокойствие и избегать района происшествия.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что обсудил произошедшее с Белым домом, назвав стрельбу очередной трагедией. Он выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу вывести из штата, по его словам, «тысячи жестоких и неподготовленных офицеров».

7 января в Миннеаполисе во время рейда против нелегальных мигрантов агент ICE открыл огонь по автомобилю, который перекрыл путь силовикам и попытался скрыться. В результате была застрелена 37-летняя Рене Гуд. В городе появились стихийные мемориалы и начались протесты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что гибель женщины стала следствием сопротивления силовикам.

