В Миннеаполисе сотрудники погранслужбы США застрелили мужчину

7 января в Миннеаполисе во время рейда против нелегальных мигрантов агент ICE открыл огонь по автомобилю, который перекрыл путь силовикам и попытался скрыться. В результате была застрелена 37-летняя Рене Гуд. В городе появились стихийные мемориалы и начались протесты.