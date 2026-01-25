Алекс Хоннолд в прямом эфире Netflix покорил небоскреб Тайбэй 101 без страховки
Американский скалолаз Алекс Хоннолд совершил свободное восхождение на Тайбэй 101, покорив небоскреб в рамках прямой трансляции Netflix. Хоннолд сделал селфи на вершине здания, на подъем у него ушло 95 минут, пишет Variety.
40-летний спортсмен начал подъем на 508-метровый небоскреба около 9:10 по местному времени. По мере восхождения он махал арендаторам внутри, которые фотографировали его. В здании располагаются офисы Google, McKinsey & Co. и фондовой биржи Тайваня.
Хоннолд стал широко известен после своего восхождения на гору Эль-Капитан в Йосемити, запечатленного в получившем «Оскар» документальном фильме «Фри-соло». За десятилетний опыт подъем на Тайбэй 101 – первый случай его восхождения в прямом эфире. Однако Тайбэй 101 уже покоряли скалолазы. Альпинист Ален Робер поднялся на башню в 2004 г. со страховкой.