Алекс Хоннолд в прямом эфире Netflix покорил небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Хоннолд стал широко известен после своего восхождения на гору Эль-Капитан в Йосемити, запечатленного в получившем «Оскар» документальном фильме «Фри-соло». За десятилетний опыт подъем на Тайбэй 101 – первый случай его восхождения в прямом эфире. Однако Тайбэй 101 уже покоряли скалолазы. Альпинист Ален Робер поднялся на башню в 2004 г. со страховкой.