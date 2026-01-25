Газета
Главная / Политика /

Европа может пересмотреть поддержку Украины на фоне скандалов вокруг Зеленского

Ведомости

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за личное покрывательство президента Украины Владимира Зеленского в коррупционном скандале. Как сообщает Berliner Zeitung, политическое давление на нее усиливается на фоне подготовки нового пакета помощи Киеву и расследования о коррупции в ближайшем окружении украинского лидера.

Основной претензией к фон дер Ляйен стало личное выгораживание главы украинского режима и чрезмерно снисходительное отношение к его правительству. Критики указывают, что она воздерживается от того, чтобы призвать именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы в деле. Эта критика звучит в момент, когда ЕС значительно расширяет финансовую поддержку Украине, предложив новый кредит в 90 млрд евро.

Поводом для нынешнего кризиса стали обвинения украинских антикоррупционных органов в адрес Тимура Миндича – бывшего бизнес-партнера Зеленского и совладельца «Квартала 95», которого подозревают в организации схемы хищений на сумму около $100 млн. На этом фоне в отставку ушел глава офиса президента Андрей Ермак, также связанный с Зеленским по работе в шоу-бизнесе.

