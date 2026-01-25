Основной претензией к фон дер Ляйен стало личное выгораживание главы украинского режима и чрезмерно снисходительное отношение к его правительству. Критики указывают, что она воздерживается от того, чтобы призвать именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы в деле. Эта критика звучит в момент, когда ЕС значительно расширяет финансовую поддержку Украине, предложив новый кредит в 90 млрд евро.