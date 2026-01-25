Газета
Политика

Зимний шторм в США вызвал энергетические и транспортные коллапсы



Мощный зимний шторм в США привел к отмене более 14 500 авиарейсов, оставил без электричества тысячи домов и вызвал чрезвычайную ситуацию в энергосистемах. Шторм обрушился на Нью-Йорк и северо-восток страны 25 января, пишет Bloomberg.

Количество отключений электроэнергии достигло 164 000, в основном в Техасе и Луизиане. Системный оператор MISO объявил чрезвычайный уровень энергодефицита, а министерство энергетики разрешило техасской сетевой компании Ercot использовать резервные мощности, включая генераторы дата-центров.

Шторм затронул 32 штата и может нанести ущерб до $24 млрд. Власти призвали жителей не выходить на дороги. Губернатор Нью-Йорка разрешила госслужащим работать удаленно, а общественный транспорт в регионе ожидают серьезные сбои.

Ожидается, что после ухода шторм оставит за собой аномальные морозы: в Вашингтоне ожидается до -15°C. При этом метеорологи уже прогнозируют новую мощную зимнюю бурю в начале февраля.

