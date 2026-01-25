Газета
Главная / Политика /

FT: США инвестируют $1,6 млрд в редкоземельные металлы

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа планирует инвестировать $1,6 млрд в компанию USA Rare Earth, занимающуюся добычей редкоземельных металлов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным издания, правительство США получит 10% акций горнодобывающей компании. Официальное объявление об этой инвестиции и об отдельной частной сделке на $1 млрд ожидается 26 января.

По информации одного из источников, государство получит 16,1 млн акций USA Rare Earth и варранты на еще 17,6 млн акций при цене $17,17 за акцию. Кроме того, компания получит от правительства финансирование в виде старшего обеспеченного долга на сумму $1,3 млрд по рыночным ставкам.

