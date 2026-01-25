Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев: экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова и человечество

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший еврокомиссар ЕС Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и человечество. Это заявление было сделано в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico, в которой говорилось, что Бретон не питает ненависти к США, несмотря на введенные против него санкции.

«Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», – написал Дмитриев.

23 декабря госсекретарь США Марко Рубио сообщил о запрете на въезд в страну для пяти активистов, включая Бретона, за попытки цензуры американских платформ. Санкции были введены в том числе против одного из главных разработчиков закона ЕС о цифровых услугах.

Закон о цифровых рынках (DMA), принятый в 2022 г., по замыслу авторов, должен сделать цифровой сектор более справедливым. Согласно ему, ряд крупных технологических компаний, включая X, попали под прямой надзор Еврокомиссии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её