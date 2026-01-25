Дмитриев: экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова и человечество
Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший еврокомиссар ЕС Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и человечество. Это заявление было сделано в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico, в которой говорилось, что Бретон не питает ненависти к США, несмотря на введенные против него санкции.
«Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», – написал Дмитриев.
23 декабря госсекретарь США Марко Рубио сообщил о запрете на въезд в страну для пяти активистов, включая Бретона, за попытки цензуры американских платформ. Санкции были введены в том числе против одного из главных разработчиков закона ЕС о цифровых услугах.
Закон о цифровых рынках (DMA), принятый в 2022 г., по замыслу авторов, должен сделать цифровой сектор более справедливым. Согласно ему, ряд крупных технологических компаний, включая X, попали под прямой надзор Еврокомиссии.