Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший еврокомиссар ЕС Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и человечество. Это заявление было сделано в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico, в которой говорилось, что Бретон не питает ненависти к США, несмотря на введенные против него санкции.