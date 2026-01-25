Газета
Главная / Политика /

Рябков: в диалоге с США пока нет изменений по авиасообщению и дипсобственности

Ведомости

Москва и Вашингтон пока не достигли прогресса в переговорах по взаимному возвращению дипломатической собственности и возобновлению прямого авиасообщения. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это и есть раздражители. По дипсобственности, по возобновлению прямого авиасообщения нет никаких сдвигов», – подчеркнул дипломат.

Рябков пояснил, что в сложившейся ситуации проведение высокоуровневых встреч, которые могут оказаться безрезультатными, было бы контрпродуктивным. В связи с этим диалог переведtн на экспертный уровень для проведения необходимой подготовительной работы.

В конце декабря Рябков подтвердил проведение очередного раунда консультаций по взаимным раздражителям в отношениях и отметил, что работа по их урегулированию будет продолжена.

