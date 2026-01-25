Reuters: Великобритания разрабатывает проект национального аналога ФБР
Правительство Великобритании заявило о создании новой централизованной полицейской структуры – Национальной полицейской службы, которую уже сравнивают с американским ФБР. Об этом пишет Reuters. Реформа призвана модернизировать работу правоохранительных органов и повысить эффективность борьбы с наиболее опасными видами преступности.
Основной целью новой службы станет противодействие терроризму, организованной преступности, крупному мошенничеству и другим угрозам национального масштаба. Новая структура объединит функции Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency), расследующего дела о наркоторговле и трафике людей, а также общенациональные подразделения по борьбе с терроризмом и контролю за безопасностью дорожного движения.
Руководитель новой структуры, национальный комиссар по борьбе с преступностью, станет высшим полицейским чином страны, сменив в этом статусе главу столичной полиции Лондона (Metropolitan Police).
Объявление о создании службы стало частью крупнейшей за почти 200 лет полицейской реформы, подробности которой будут представлены в понедельник. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд отметила, что «нынешняя модель полиции была создана для другого века», и подчеркнула, что новая служба будет использовать передовые технологии и лучших специалистов для поимки опасных преступников.
В настоящее время в Англии и Уэльсе действуют 43 местных полицейских подразделения, некоторые из которых выполняют общенациональные функции, как, например, лондонская полиция, отвечающая за борьбу с терроризмом.
Махмуд заявила, что реформа позволит местным полицейским силам сосредоточиться на повседневных правонарушениях, таких как кражи в магазинах и антиобщественное поведение, а также на поимке преступников на своей территории.
В рамках оптимизации ожидается сокращение общего числа полицейских подразделений для повышения эффективности расходов и снижения уровня преступности.