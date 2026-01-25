Reuters: Великобритания разрабатывает проект национального аналога ФБР

Объявление о создании службы стало частью крупнейшей за почти 200 лет полицейской реформы, подробности которой будут представлены в понедельник. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд отметила, что «нынешняя модель полиции была создана для другого века», и подчеркнула, что новая служба будет использовать передовые технологии и лучших специалистов для поимки опасных преступников.