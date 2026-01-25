На 74-м году жизни скончался бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан

По данным агентства, состояние политика ухудшилось еще до вылета: перед поездкой в Хошимин 22 января у него проявились симптомы, схожие с гриппом. В пятницу, во время ожидания обратного рейса в аэропорту Таншоннят, у Ли Хэ Чхана появилась сильная одышка.