На 74-м году жизни скончался бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан
Бывший премьер-министр Республики Корея Ли Хэ Чхан скончался во время визита во Вьетнам, пишет агентство Yonhap. Ли Хэ Чхану было 73 года.
По данным агентства, состояние политика ухудшилось еще до вылета: перед поездкой в Хошимин 22 января у него проявились симптомы, схожие с гриппом. В пятницу, во время ожидания обратного рейса в аэропорту Таншоннят, у Ли Хэ Чхана появилась сильная одышка.
Он был срочно госпитализирован, однако в больнице у него произошла остановка сердца. Врачи провели экстренную операцию по установке стента, спасти пациента не удалось. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.
В разные годы Ли Хэ Чхан был министром образования, председателем правящей Объединенной демократической партии. С 2004 по 2006 г. н занимал пост премьер-министра при президенте Но Му Хёне, Ли считался одним из самых доверенных помощников главы государства.
Осенью 2025 г. занял пост вице-президента Консультативного совета по мирному объединению.