Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На 74-м году жизни скончался бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан

Ведомости

Бывший премьер-министр Республики Корея Ли Хэ Чхан скончался во время визита во Вьетнам, пишет агентство Yonhap. Ли Хэ Чхану было 73 года.

По данным агентства, состояние политика ухудшилось еще до вылета: перед поездкой в Хошимин 22 января у него проявились симптомы, схожие с гриппом. В пятницу, во время ожидания обратного рейса в аэропорту Таншоннят, у Ли Хэ Чхана появилась сильная одышка.

Он был срочно госпитализирован, однако в больнице у него произошла остановка сердца. Врачи провели экстренную операцию по установке стента, спасти пациента не удалось. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

В разные годы Ли Хэ Чхан был министром образования, председателем правящей Объединенной демократической партии. С 2004 по 2006 г. н занимал пост премьер-министра при президенте Но Му Хёне, Ли считался одним из самых доверенных помощников главы государства.

Осенью 2025 г. занял пост вице-президента Консультативного совета по мирному объединению.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её