В Ираке назначили дату проведения президентских выборов
Парламент Ирака (cовет представителей) проведет выборы президента страны 27 января 2026 г.
Как отметил министр иностранных дел Фуад Хусейн, за пост президента республики борются 19 кандидатов, пишет агентство INA.
«Я кандидат от Демократической партии Курдистана, и есть другие кандидаты, представляющие разные партии», – добавил он.
ТАСС сообщает, что в окончательный список из 19 кандидатов вошел и действующий президент Абдель Латиф Рашид.
В конце 2025 г. парламент Ирака утвердил Хейбата аль-Халбуси на посту спикера. Конституция страны устанавливает, что в течение месяца после этого законодатели обязаны избрать президента, который, в свою очередь, уполномочит наиболее влиятельную парламентскую коалицию представить кандидатуру на должность премьер-министра.
Шиитский Координационный совет уже выдвинул кандидатом на пост премьер-министра Нури аль-Малики, возглавлявшего правительство в 2006–2014 гг.
Согласно конституции, три высших поста в Ираке распределяются по конфессиональному признаку: президент – курд, премьер-министр – шиит, спикер парламента – суннит.