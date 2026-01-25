В Ираке назначили дату проведения президентских выборов

В конце 2025 г. парламент Ирака утвердил Хейбата аль-Халбуси на посту спикера. Конституция страны устанавливает, что в течение месяца после этого законодатели обязаны избрать президента, который, в свою очередь, уполномочит наиболее влиятельную парламентскую коалицию представить кандидатуру на должность премьер-министра.