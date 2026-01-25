Четыре штата США столкнулись с масштабным отключением света после снежной бури

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как пояснили в региональном следственном управлении, две опоры ЛЭП функционировали с 1966 г., еще две – с 1982 г., одна – с 1988 г. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет.