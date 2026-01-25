Газета
Четыре штата США столкнулись с масштабным отключением света после снежной бури

Снежная буря в США привела к отключению света у более 770 000 домохозяйств в Техасе, Луизиане, Миссисипи и Теннесси. Это следует из данных сервиса PowerOutage.

По данным PowerOutage, в Техасе отключения произошли в 133 000 домохозяйствах, Луизиане – 120 000, Миссисипи – 140 000, Теннесси – почти 290 000. С отключением света частично столкнулись штат Кентукки, Джорджия и Алабама, следует из информации на сайте.

Всего перебои с подачей электроэнергии затронули 776 000 домохозяйств в США.

23 января масштабное отключение электроэнергии произошло в Мурманской области. Авария затронула Мурманск и Североморск. На фоне этого власти ввели режим ЧС, а свет начали подавать по графикам. Отключение света также произошло из-за погодных условий.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как пояснили в региональном следственном управлении, две опоры ЛЭП функционировали с 1966 г., еще две – с 1982 г., одна – с 1988 г. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет.

