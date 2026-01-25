Четыре штата США столкнулись с масштабным отключением света после снежной бури
Снежная буря в США привела к отключению света у более 770 000 домохозяйств в Техасе, Луизиане, Миссисипи и Теннесси. Это следует из данных сервиса PowerOutage.
По данным PowerOutage, в Техасе отключения произошли в 133 000 домохозяйствах, Луизиане – 120 000, Миссисипи – 140 000, Теннесси – почти 290 000. С отключением света частично столкнулись штат Кентукки, Джорджия и Алабама, следует из информации на сайте.
Всего перебои с подачей электроэнергии затронули 776 000 домохозяйств в США.
