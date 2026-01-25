Депутат Рады призвал к единству с Россией и Белоруссией
Единство Украины, России и Белоруссии является «единственным» верным направлением. С такой позицией выступил украинский депутат Верховной рады Артем Дмитрук («Слуга народа»).
«Нормальность – это не война и не вражда. Нормальность – это государственное мышление о единстве Украины, России и Белоруссии», – написал он в Telegram.
По его мнению, следует воспринимать это как «единственно верный путь» и как «единственно возможную жизнь для нас». Депутат считает, что следует взять «все самое лучшее» из прошлого и осознать «все ошибки, все трагедии и все проблемы».
Дмитрук покинул Украину в августе 2024 г. Поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата на фоне запрета на деятельность организаций, связанных с Россией. В стране его подозревают в нападении на полицейского, он объявлен в международной розыск. Является действующим народным депутатом Верховной рады.