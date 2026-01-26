Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 25 января до 7:00 мск 26 января, сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Краснодарского края – 34 единицы. Еще четыре беспилотника были уничтожены над Азовским морем и по одному – в Брянской и Калужской областях.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Мера уже отменена.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь