Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 25 января до 7:00 мск 26 января, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Краснодарского края – 34 единицы. Еще четыре беспилотника были уничтожены над Азовским морем и по одному – в Брянской и Калужской областях.
Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Мера уже отменена.