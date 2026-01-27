Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Девять БПЛА было сбито в Курской области, пять – в Краснодарском крае. Три беспилотника было ликвидировано над Азовским морем и по одному – в Орловской и Белгородской областях.

Ночью 27 января Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Ранним утром мера была отменена.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её