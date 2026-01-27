Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Девять БПЛА было сбито в Курской области, пять – в Краснодарском крае. Три беспилотника было ликвидировано над Азовским морем и по одному – в Орловской и Белгородской областях.
Ночью 27 января Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Ранним утром мера была отменена.