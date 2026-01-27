Абилов счел неприемлемыми претензии Эстонии на Печорский район
Территориальные претензии Эстонии к России относительно Печорского района Псковской области являются абсолютно неприемлемыми. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов «РИА Новости».
Абилов напомнил о заявлении министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, сделанном осенью 2025 г., в котором тот сообщил о «решении многолетней проблемы»: в паспортах двух граждан Эстонии, родившихся в Печорском районе, эта территория была указана как часть Эстонской Республики.
«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», – подчеркнул Абилов.
Между Эстонией и Россией до сих пор отсутствует юридически оформленная граница. Пограничный договор, подписанный в 2005 г., не был ратифицирован из-за того, что эстонская сторона включила в закон о ратификации преамбулу со ссылками на Тартуский договор 1920 г., утративший силу. Москва расценила такие действия как возможность предъявления территориальных претензий в будущем, что привело к отзыву российской подписи под соглашением.