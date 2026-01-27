Абилов счел неприемлемыми претензии Эстонии на Печорский район

Между Эстонией и Россией до сих пор отсутствует юридически оформленная граница. Пограничный договор, подписанный в 2005 г., не был ратифицирован из-за того, что эстонская сторона включила в закон о ратификации преамбулу со ссылками на Тартуский договор 1920 г., утративший силу. Москва расценила такие действия как возможность предъявления территориальных претензий в будущем, что привело к отзыву российской подписи под соглашением.