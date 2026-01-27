Спикер заксобрания Камчатки Унтилова досрочно покинула свой пост

Унтилова с 2005 по 2011 г. занимала должность советника главы Петропавловска-Камчатского, с 2011 по 2015 г. она была на посту вице-губернатора Камчатского края и заместителя председателя правительства. Следующие пять лет – до 2020 г. – работала первым вице-губернатором Камчатского края. В законодательное собрание избрана по единому краевому списку от «Единой России».