Спикер заксобрания Камчатки Унтилова досрочно покинула свой пост
Спикер заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова («Единая Россия») досрочно покинула пост по «личным причинам», сообщается на сайте регионального заксобрания. Она руководила парламентом края с 2021 г.
Депутаты утвердили отставку Унтиловой на 55-й сессии. Ее полномочия будут прекращены со 2 февраля 2026 г. Депутаты также поблагодарили спикера заксобрания за активную и плодотворную работу, они отметили ее лидерские качества. Унтилова сама обратилась в парламент с заявлением об отставке.
26 января «Ведомости» писали, что Унтилова досрочно покинет пост в январе. Отмечалось, что это произойдет за несколько месяцев до выборов следующего созыва в сентябре 2026 г. Депутат заксобрания, глава регионального отделения «Справедливой России» Александра Новикова сообщила изданию, что на сессии 27 января депутаты будут «провожать Ирину Леонидовну».
Она также отметила, что отставка Унтиловой стала для парламентариев «большим ударом» и «неожиданностью». По словам Новиковой, никому не понятно, почему депутат решила уйти в отставку, «к чему такая спешка».
Унтилова с 2005 по 2011 г. занимала должность советника главы Петропавловска-Камчатского, с 2011 по 2015 г. она была на посту вице-губернатора Камчатского края и заместителя председателя правительства. Следующие пять лет – до 2020 г. – работала первым вице-губернатором Камчатского края. В законодательное собрание избрана по единому краевому списку от «Единой России».