Число жертв при пожаре в ТЦ в Пакистане достигло 73 человек

Ведомости

Поисково-спасательная операция в полностью выгоревшем торговом центре Gul Plaza в Пакистане завершена после 10 дней работ. Число жертв пожара достигло 73 человек, сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.

Пожар, крупнейший в портовом городе за последнее десятилетие, вспыхнул 17 января и быстро охватил комплекс, где располагались около 1200 семейных магазинов. 23 жертвы уже идентифицированы с помощью ДНК-тестирования. Обгоревшее здание, ранее признанное ветхим и небезопасным, теперь опечатано.

Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах объявил о планах снести остатки здания и восстановить торговый комплекс в течение двух лет. Каждая семья погибшего получит компенсацию в 10 млн пакистанских рупий, а владельцы магазинов – беспроцентные займы в размере 10 млн рупий для возобновления бизнеса. Им также временно предоставят 850 торговых помещений с годовой арендой без оплаты.

Для установления причин трагедии создан специальный подкомитет. Рассматриваются версии от халатности до возможного саботажа; в полицейский отчет могут быть добавлены статьи о терроризме при наличии доказательств. Эксперты из Лахорской судебной лаборатории и Инженерного совета Пакистана начнут инспекцию конструкции, которая продлится более недели.

