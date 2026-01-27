Число жертв при пожаре в ТЦ в Пакистане достигло 73 человек

Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах объявил о планах снести остатки здания и восстановить торговый комплекс в течение двух лет. Каждая семья погибшего получит компенсацию в 10 млн пакистанских рупий, а владельцы магазинов – беспроцентные займы в размере 10 млн рупий для возобновления бизнеса. Им также временно предоставят 850 торговых помещений с годовой арендой без оплаты.