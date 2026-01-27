Совет Федерации досрочно лишит полномочий сенатора Александра Вайнберга

Вайнберг родился 2 февраля 1961 г. в Большеорловском Нижегородской области. Он входит в комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Политикой Вайнберг занялся в 2000-х гг. после ухода из группы «Любэ». Был руководителем исполкома регионального отделения «Единой России», а в 2006–2011 гг. работал в заксобрании Нижегородской области.