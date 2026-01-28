Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Краснодарском крае было уничтожено 24 БПЛА, в Крыму – 23. Шесть воздушных целей было поражено над Черным морем, пять – в Белгородской области, четыре – в Астраханской. По три беспилотника российские военные сбили в Курской области и над Азовским морем, по два – в Воронежском и Брянском регионах. По одному БПЛА было ликвидировано в Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях.

Ранним утром 28 января Росавиация ввела ограничения в аэропортах Калуги («Грабцево») и Саратова («Гагарин»). В 01:52 мск агентство сообщило о введении меры в аэропорту Краснодара («Пашковский»), а вечером 27 января – в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Геленджика. Ограничения в Саратове и Калуге на момент публикации материала отменены.

