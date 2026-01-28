СМИ: обыски в Deutsche Bank в ФРГ могут быть связаны с Абрамовичем
В Германии проводится расследование в отношении крупнейшего банка страны – Deutsche Bank. В рамках дела о возможном отмывании денег органы юстиции проводят обыски в зданиях банка во Франкфурте-на-Майне и Берлине, сообщает Der Spiegel со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.
Газета Suddeutsche Zeitung сообщает, что расследование может быть связано с российским миллиардером Романом Абрамовичем, в отношении которого, по данным ранее опубликованных материалов, прокуратура Франкфурта ведет проверку уже продолжительное время.
Расследование ведет специализированная прокуратура по экономическим преступлениям Франкфурта-на-Майне совместно с Федеральным ведомством уголовной полиции Германии (BKA). Как отмечает ведомство, под подозрением находятся неустановленные ответственные лица и сотрудники банка. Поводом для следственных действий стали прежние деловые отношения Deutsche Bank с иностранными компаниями, которые сами находятся под подозрением в причастности к отмыванию денег.
В Deutsche Bank подтвердили проведение следственных мероприятий, заявив о полном сотрудничестве с правоохранительными органами. Ранее банк уже сталкивался с претензиями регуляторов в сфере противодействия отмыванию денег – в частности, финансовый надзор направлял в кредитную организацию специального уполномоченного для контроля за выполнением соответствующих требований.