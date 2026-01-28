СМИ: обыски в Deutsche Bank в ФРГ могут быть связаны с Абрамовичем

Расследование ведет специализированная прокуратура по экономическим преступлениям Франкфурта-на-Майне совместно с Федеральным ведомством уголовной полиции Германии (BKA). Как отмечает ведомство, под подозрением находятся неустановленные ответственные лица и сотрудники банка. Поводом для следственных действий стали прежние деловые отношения Deutsche Bank с иностранными компаниями, которые сами находятся под подозрением в причастности к отмыванию денег.