Арагчи заявил об отсутствии контактов с Уиткоффом

Арагчи заявил об отсутствии контактов с УиткоффомТрамп пригрозил Тегерану применением силы, если Иран не согласится на «ядерную сделку»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не контактировали последние дни. Об этом заявил глава иранского МИДа в ходе брифинга, передает Axios.
Арагчи и Уиткофф периодически обмениваются текстовыми сообщениями через мессенджер Signal. По данным Axios, текстовые сообщения между ними являются основным каналом прямой связи между Вашингтоном и Тегераном: «Сообщения, которыми они обменялись в начале этого месяца, отчасти стали причиной того, что [президент США Дональд] Трамп решил не наносить удары [по Ирану]».
28 января президент США Дональд Трамп объявил, что большая флотилия, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, направляется в Иран для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Трамп заявил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции Midnight Hammer («Полуночный молот») в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана.
Арагчи заявил, что если США хотят вести переговоры, «они должны отказаться от угроз, чрезмерных требований и поднятия необоснованных вопросов».
Издание со ссылкой на представителей Белого дома отмечает, что Трамп до сих пор не принял окончательного решения и по-прежнему готов рассмотреть дипломатическое решение.