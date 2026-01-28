Арагчи заявил об отсутствии контактов с Уиткоффом

28 января президент США Дональд Трамп объявил, что большая флотилия, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, направляется в Иран для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Трамп заявил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции Midnight Hammer («Полуночный молот») в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана.